الرقيب الزهراني أنقذ 3 أشخاص من السيول فكرمه الحرس الملكي

2019-12-16

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

كرم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري الرقيب عباس بن مشعل الزهراني أحد منسوبي الحرس الملكي نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي.

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وقام الزهراني بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.

كما أشاد رئيس الحرس الملكي بالدور البطولي الذي قدمه في إنقاذ العالقين.

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