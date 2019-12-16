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الرقيب الزهراني أنقذ 3 أشخاص من السيول فكرمه الحرس الملكي
باستخدام الشيول
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الرياض
كرم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري الرقيب عباس بن مشعل الزهراني أحد منسوبي الحرس الملكي نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي.
وقام الزهراني بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.
كما أشاد رئيس الحرس الملكي بالدور البطولي الذي قدمه في إنقاذ العالقين.
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