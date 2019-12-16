محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى شاعر النظم والمحاورة فالح بن ناصر أبوعضيدة السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه. وشارك "السبيعي" فرحته جمعٌ غفير، من مسؤولين ورجال أعمال وشعراء ومنشدين، وتضمن الحفل إحياء العرضة السعودية وتقديم أهازيج الفرح. وتبارك "الخليج 365" لـ"أبوعضيدة" وتتمنى له حياة سعيدة. Advertisements الشاعر فالح بن ناصر أبوعضيدة الشاعر فالح بن ناصر أبوعضيدة 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 03:52 PM "أبو عضيدة" في القفص الذهبي "أبو عضيدة" في القفص الذهبي يتلقى شاعر النظم والمحاورة فالح بن ناصر أبوعضيدة السبيعي، التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه. وشارك "السبيعي" فرحته جمعٌ غفير، من مسؤولين ورجال أعمال وشعراء ومنشدين، وتضمن الحفل إحياء العرضة السعودية وتقديم أهازيج الفرح. وتبارك "الخليج 365" لـ"أبوعضيدة" وتتمنى له حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "أبو عضيدة" في القفص الذهبي ،

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