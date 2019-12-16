شكرا لمتابعة خبر عن «أمن الطرق» يحذر مستخدمي الطرق بـ جازان من هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة جازان، من الأمطار التي تشهدها هذه الطرق. ودعت ” أمن الطرق ” مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ وتحديدًا الطريق الدولي والقطاع الشمالي .

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