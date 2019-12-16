شكرا لمتابعة خبر عن توقيف مواطن سعودي بتهمة إهانة شرطي في دولة خليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر محقق محافظة الفروانية بالكويت أمرا بحجز مواطن سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه. وتفصيلا، تجاوز المواطن السعودي قواعد المرور وطلب منه الشرطي رخصة القيادة لتسجيل مخالفة؛ ولكنه رفض وتعدى بالقول. ووجه المواطن إهانة لشرطي المرور؛ مما دفع الشرطي لتسجيل قضية بحقه، وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية عن أمر المحقق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مواطن سعودي بتهمة إهانة شرطي في دولة خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.