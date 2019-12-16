شكرا لمتابعة خبر عن ‏«التجارة» تستدعي 98 مركبة جيب «Grand Cherokee» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، عن ‎استدعاء 98 مركبة جيب ” Grand Cherokee ” موديل 2018. وأوضحت الوزارة، أن ذلك بسبب غطاء أرضية السائق قد يعيق عمل دواسة الوقود؛ مما يؤدي إلى تسارع المركبة بشكل مفاجئ وزيادة خطر وقوع حادث.

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