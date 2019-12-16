شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مستودع يروج لأدوية وأعشاب محظورة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد شارع المنصورة بمكة المكرمة قيام لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بإغلاق مستودعًا مخالفًا؛ بعد وجود كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة.

ويفتقر ” المستودع ” لأدنى الاشتراطات الصحية ويدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة؛ حيث يقومون بالترويج لهذه الأدوية المخالفة بأسعار مغرية لعملائهم.

ومن جانبه، قال الدكتور بشير أبو نجم، مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة،

أنه تم مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي.

وصادر المراقبون أيضًا 1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قِبَل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، و 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار.

كما شملت المصادرات أيضًا 118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر؛ مبينًا أنه تم حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية.

Advertisements