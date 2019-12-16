شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إنقاذ سيارة عالقة في رمال الغاذرية بالمنطقة الوسطى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الاثنين، من إنقاذ سيارة عالقة في رمال الغاذرية بالمنطقة الوسطى. وأوضحت الجمعية، أنه ورد بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة في رمال الغاذرية بالمنطقة الوسطى، وعلى الفور انطلقت فرق غوث وتم إخراج السيارة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إنقاذ سيارة عالقة في رمال الغاذرية بالمنطقة الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.