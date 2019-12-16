شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، على استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ‎المنطقة الشرقية، ومرتفعات ‎مكة المكرمة، و الليث، و ‎القنفذة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الأمطار مصحوبة ببرد وسيول؛ فيما يتوقع استمرارها حتى مساء اليوم.

Advertisements