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شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، على استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، ومرتفعات مكة المكرمة، و الليث، و القنفذة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الأمطار مصحوبة ببرد وسيول؛ فيما يتوقع استمرارها حتى مساء اليوم.
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