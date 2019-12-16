شكرا لمتابعة خبر عن تدشين المنفذ البري بين المملكة وسلطنة عمان قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت السلطات العمانية افتتاح المنفذ البري بين عمان والمملكة والذي يختصر المسافة بين البلدين بأكثر من 800 كم ، قريباً .
جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والإستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان ، “يحى بن سعيد الجابري ” خلال ملتقى الإستثمار السعودي العماني الذي نظمته الغرف السعودية أمس الأحد .
وأكد محافظ الهيئة العامة للإستثمار المهندس إبراهيم العمر ان المنفذ سيساهم في زيادة حجم لتبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلى 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث 2019 .
وأشار إلى أن صادرات المملكة إلى عمان تمثل 10.4 % من إجمالي الصادرات المجهة لدول الخليج وهي صادرات غير نفطية ، ما يعني تسهيل الكثير من عمليات التوريد إلى عمان والعكس إلى المملكة.
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