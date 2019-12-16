شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبتكر صحن يوفر 30% من هدر الطعام على مستوى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مبادرة فريدة من نوعها ، نجح مواطن في ابتكار صحن طعام يمنع هدر الطعام من خلال تقليل سعة الصحن مع المحافظة على حجمه المعروف بما يجعل كمية الطعام أقل في نفس مظهر كرم الضيافة .

وفي التفاصيل ، فقد قام المواطن مشعل الخريشي بتصميم طبق يحمل اسم ” صحن مشعل ” مرتفع من جهة الوسط فلا يتسع إلا لكمية أقل من الطعام مع نفس الحجم الكبير ويقلل من الهدر بنسبة 30 % .

ولاقت الفكرة رواج كبير أثارت تفاعل وكالة فرانس برس الدولية ، بعدما أقبلت عليها العديد من مطاعم المملكة ما ساهم في توفير 3 آلاف طن أرز في 24 شهر .

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وقال “مشعل” : بهذه الطريقة نحافظ على الكرم مع التقليل من الهدر .

وتنتشر ظاهرة هدر الطعام في دول الخليج لا سيما المملكة ، إذ تعبر الأطباق الهائلة والمتنوعة عن كرم الضيافة مما يسبب هدر كميات كبيرة من الطعام في نهاية الأمر .

ووفقاً لتقرير رسمي عام 2018 ، فإن نصيب الفرد من الطعام المهدر يبلغ 427 كجم سنوياً ، وهي ثقافة استهلاكية يجب تغييرها ومواجهة الإسراف .