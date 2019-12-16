شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبتكر صحن يوفر 30% من هدر الطعام على مستوى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في مبادرة فريدة من نوعها ، نجح مواطن في ابتكار صحن طعام يمنع هدر الطعام من خلال تقليل سعة الصحن مع المحافظة على حجمه المعروف بما يجعل كمية الطعام أقل في نفس مظهر كرم الضيافة .
وفي التفاصيل ، فقد قام المواطن مشعل الخريشي بتصميم طبق يحمل اسم ” صحن مشعل ” مرتفع من جهة الوسط فلا يتسع إلا لكمية أقل من الطعام مع نفس الحجم الكبير ويقلل من الهدر بنسبة 30 % .
ولاقت الفكرة رواج كبير أثارت تفاعل وكالة فرانس برس الدولية ، بعدما أقبلت عليها العديد من مطاعم المملكة ما ساهم في توفير 3 آلاف طن أرز في 24 شهر .
وقال “مشعل” : بهذه الطريقة نحافظ على الكرم مع التقليل من الهدر .
وتنتشر ظاهرة هدر الطعام في دول الخليج لا سيما المملكة ، إذ تعبر الأطباق الهائلة والمتنوعة عن كرم الضيافة مما يسبب هدر كميات كبيرة من الطعام في نهاية الأمر .
ووفقاً لتقرير رسمي عام 2018 ، فإن نصيب الفرد من الطعام المهدر يبلغ 427 كجم سنوياً ، وهي ثقافة استهلاكية يجب تغييرها ومواجهة الإسراف .
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يبتكر صحن يوفر 30% من هدر الطعام على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.