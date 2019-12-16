شكرا لمتابعة خبر عن «القدية» تنهي مجمع المكاتب الجديد قبل الموعد المحدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شركة “القدية للتطوير”، الذراع التطويرية للقدية للاستثمار، عن جاهزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة في موقع المشروع قبل الموعد المحدد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في 11 من ديسمبر الحالي، كما تم تكريم ١٢ من موظفي القدية، تقديراً لدورهم المحوري في تأسيس مجمع المكاتب.

ومن جهته، قال رئيس التطوير في شركة القدية كريم شما إنه سيتم نقل الموظفين من مكاتب الشركة الرئيسية في الرياض إلى مجمع المكاتب الجديد في موقع المشروع على مراحل لضمان الانتقال على نحو سلس.

وشمل مجمع المكاتب الجديد، الذي يمتد على مساحة ٢١ ألف متر مربع، نحو ١٥٠موظفًا يعملون على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها عام ٢٠٢٣ لتكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.