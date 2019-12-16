شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سائح سويسري يوثق إعجابه بطبيعة جبال «فيفاء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت بعض الصور مشاهد لـ إعجاب سائح سويسري يُدعى ” إيفان ” ، و انبهاره بالطبيعة الساحرة في جبال ” فيفاء ” التابعة لمنطقة جازان جنوب غربي المملكة. وشارك ” إيفان ” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي ” صور ” توثق رحلته بجبال ” فيفاء ” ، وما تحتويه من جمال طبيعي وتنوع نباتي. وخاض “ إيفان ” رحلته بن سفوح الجبال ووسط المزارع في محافظة فيفاء، بعد أن سحرته الطبيعة الخلابة للمكان. Advertisements

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