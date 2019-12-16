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مدى إمكانية إيقاف الدعوى القضائية لفترة مؤقتة

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الرياض - علي القحطاني - تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، اليوم الاثنين، مع تساؤل حول إيقاف الدعوى القضائية، والذي جاء: ” تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك؟”.

وقال التواصل العدلي: ” يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم عل عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم ” .

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