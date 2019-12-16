شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إيقاف الدعوى القضائية لفترة مؤقتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، اليوم الاثنين، مع تساؤل حول إيقاف الدعوى القضائية، والذي جاء: ” تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك؟”.
وقال التواصل العدلي: ” يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم عل عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم ” .
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