شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إيقاف الدعوى القضائية لفترة مؤقتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، اليوم الاثنين، مع تساؤل حول إيقاف الدعوى القضائية، والذي جاء: ” تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك؟”.

وقال التواصل العدلي: ” يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم عل عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم ” .