شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والخرمة والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية وميسان, وتستمر حتى الساعة الـ العاشرة مساءً – بمشيئة الله تعالى -. من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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