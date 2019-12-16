شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمطار غزيرة تؤجل رحلات الطيران من وإلى مطار عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هطلت أمطار غزيرة منذ صباح اليوم على مدينة عرعر وضواحيها وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

ومن جانب آخر شددت أدارة مرور عرعر على قائدين المركبات توخي الحذر واشعال الأنوار السلامة بالقيادة في تنقلاتهم في المدارس وأعمالهم الوظيفية .وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية من تجمهر المواطنين والمقيمين عند جريان الأودية وأتاخذ الحذر والحيطة من خلال تنزهاتهم وكذلك أيضاً عند استخدام وسائل التدفئة.

و تأجلت رحلة الخطوط السعودية رقم SV1231 المتجهة من مطار الملك خالد بالرياض الى مطار عرعر والتي كان موعدها الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً وتأجلت الى شعار آخر الى ان يتحسن الجو في عرعر .

وكذلك تأجلت رحلة السعودية رقم SV1234 والقادمة من مطار الملك عبدالعزيز وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة.

Advertisements