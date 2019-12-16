شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء صناديق جديدة لحفظ الأمانات في الطرق المؤدية إلى الحرم.. قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، إنشاء صناديق للأمانات بالطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام لحفظ أمتعة ومقتنيات ضيوف الرحمن، بعدما أزالت الرئاسة صناديق الأمانات من ساحة الحرم.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك دراسة مشتركة بينشؤون الحرمين والأمانة لعدد من المقترحات بالمواقع التي ستنشأ فيها صناديق حفظ أمتعة ومقتنيات ضيوف الرحمن التي لا يسمح بدخولها إلى الحرم في المنافذ الرئيسية المؤدية إلى الحرم.

وشملت الطرق المقترحة لإنشاء المواقع الجديدة لصناديق حفظ الأمانات كلاً من طرق: إبراهيم الخليل، كُدَّي، الغزة، أجياد، أم القرى.