شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ماهر المعيقلي يخرج عن صمته ويرد على الهجمة الشرسة التي تطال النساء السعوديات وتحرض على التبرج ونزع العباءة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قلب إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، أركان المسجد الحرام، وأحدث هزة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لـ"المعيقلي"، من صلاة العشاء أمس الأحد، وهو يقرأ آيات من سورة مريم، مستحضرًا عفتها وطهارتها ويبكي.

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الشيخ ماهر المعيقلي يخرج عن صمته ويرد على الهجمة الشرسة التي تطال النساء السعوديات وتحرض على التبرج ونزع العباءة (فيديو)

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واعتبر مغردون، أن الشيخ ماهر المعيقلي، استحضر بهذه الآيات الهجمة الشرسة على المرأة في السعودية، من خلال التحريض ضد العباءة والحجاب.

وحظي المقطع على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تأثر الشيخ ماهر المعيقلي، وهو يقرأ آيات العفة والطهارة للسيدة مريم عليها السلام.

ورأى متناقلو الفيديو، أن الشيخ ماهر المعيقلي، يوصّل رسالة إلى بنات العالم الإسلامي عامة والسعودية خاصة من خلال المسجد الحرام، بضرورة التمسك بتعاليم الدين الإسلامي والابتعاد عن السفور.

وتخوف مراقبون، من أن يتخذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، إجراءات عقابية ضد "المعيقلي" على غرار أئمة كثر، وإبلاغ الجهات الأمنية بأنهم يستغلون الحرم ضد توجهات الدولة.