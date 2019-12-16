شكرا لقرائتكم خبر عن ربطت خصرها لمدة 22 عامًا متواصلة بـ”مشد” خاص .. لن تصدق كيف أصبح نحيلًا؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليست صورة ” فوتوشوبية ” بل هي صورة حقيقية” لكاثي يونغ” صاحبة أنحف خصر في العالم والذي يبلغ 15 انش فقط الأمر الذي أكسبها لقب ” سوبر رقيقة”.

كاثي والتي تبلغ من العمر 70 عاماً والجدة لأحفاد كثر هي في حالة صحية جيدة جداً على الرغم من كون حجابها الحاجز يبلغ حجم جرة مايونيز كبيرة. كما انها استطاعت الدخول الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لنحافة خصرها.

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ربطت خصرها لمدة 22 عامًا متواصلة بـ”مشد” خاص .. لن تصدق كيف أصبح نحيلًا؟ (صور)

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هذا الخصر النحيف أتى نتاج 25 عاماً من ربط الخصر بمشد خاص ، فكاثي لا تخلع مشدها أبداً إلا في وقت الاستحمام لتعاود بعدها لبسه مجدداً .

وتقول ” انني أفعل ما أريد فعله ، فأنا أكل ما اشتهي بالرغم من إي أتناول وجبات قليلة بحكم سني ، إلا إنني أواجه صعوبة في الجلوس على الكراسي المنخفضة في المطاعم فلابد لي من الجلوس على الكراسي العالية جداً “.

وتضيف كاثي أنها تملك زي خاص بالسباحة يتناسب مع طبيعة جسدها ، مما يمكنها من الذهاب الى حوض السباحة كما انها مازالت قادرة على القيام بالأعمال المنزلية .

كاثي بوب وهو زوج كاثي يعمل كجراح للعظام ، يعتقد أن زوجته فريدة من نوعها وأن خصرها لا يشكل ضرر على صحتها أبداً ، ويضيف بوب بأنه قام بعمل أشعة “x” لزوجته ووجده أن المشد قد دعم عمودها الفقري بشكل جيد مما أكسبه مرونة بالغة .