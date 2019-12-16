قرار جديد من النيابة المصرية بشأن قاتلي راجح الحارثي بعد تمثيل الجريمة

قرر قاضي المعارضات في حي مصر الجديدة بالقاهرة أمس (الأحد)، تجديد حبس المتهمين في واقعة مـقتَل المواطن راجح الحارثي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة، تمثيلاً من المتهمين لأحداث الجريمة في موقعها بالشقة السكنية، التي كان يقطن بها الحارثي في حي النزهة شرق العاصمة القاهرة.

ويُتوقع أن تحيل النيابة العامة خلال الأيام المقبلة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد تسجيل اعترافاتهما وتحديد دور كل منهما في الجريمة.