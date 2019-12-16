أفادت مصادر بأن وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور محمد المقبل، وجه تعميمًا بعدم مشاركة أيٍّ من منسوبي الوزارة في أعمال اللجان والاجتماعات أو الورش خارج الوزارة، إلا بموافقة رسمية.
وذكرت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أن التعميم شمل إيقاف العمل في أي لجنة تمت الموافقة عليها مسبقًا.
وأشارت إلى أن بعض منسوبي الوزارة اضطروا إلى حضور الورش واللقاءات بإجازات خاصة من رصيدهم.
وأشارت إلى أن التعميم تسبب في غياب أكثر من 50 من منسوبي الوزارة عن ورش عمل، أقامتها هيئة تقويم التعليم وجهات حكومية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تحظر على منسوبيها حضور ورش أو اجتماعات خارج الوزارة دون موافقة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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