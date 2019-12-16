التعليم تحظر على منسوبيها حضور ورش أو اجتماعات خارج الوزارة ‏دون موافقة رسمية

أفادت مصادر بأن وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور محمد المقبل، وجه تعميمًا ‏بعدم مشاركة أيٍّ من منسوبي الوزارة في أعمال اللجان ‏والاجتماعات أو الورش خارج الوزارة، إلا بموافقة رسمية.‏

وذكرت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أن التعميم شمل إيقاف العمل في أي لجنة تمت ‏الموافقة عليها مسبقًا.‏

وأشارت إلى أن بعض منسوبي الوزارة اضطروا إلى ‏حضور الورش واللقاءات بإجازات خاصة من رصيدهم.‏

وأشارت إلى أن التعميم تسبب في غياب أكثر من 50 من ‏منسوبي الوزارة عن ورش عمل، أقامتها هيئة تقويم التعليم ‏وجهات حكومية أخرى.‏