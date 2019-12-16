«التأمينات» تدعو المشتركين للتأكد من وجود مستحقات لم يتقدموا بطلب صرفها

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المشتركين في التأمينات أو ممن بلغوا الستين أو ذوي المشترك المتوفى، إلى التأكد من وجود مستحقات لم يتم صرفها.

وذكرت التأمينات، عبر حسابها بتويتر: «إذا كنت مشتركًا سعوديًا خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية وتركت العمل وبلغت سن الستين، أو ممن أصيب بعجز أو كنت من أفراد عائلة مشترك متوفى، نود إبلاغك أنك قد تكون مؤهلًا للحصول على مستحقاتك التأمينية».

وتابعت التأمينات «ندعوك للاستعلام عنها من خلال موقع المؤسسة عبر هذا الرابط

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضحت في وقت سابق، أحقية المسجون في الحصول على المعاش؛ بشرط اشتراكه لمدة لا تقل عن 120 شهرًا.

وذكر الحساب الرسمي للتأمينات، على موقع تويتر، أنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، الحصول على المعاش.