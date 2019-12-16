تعطُّل المرور على الطريق الدائري الثالث باتجاه جدة بسبب انقلاب مركبة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) اليوم الإثنين، انقلاب مركبة على طريق الدائري الثالث باتجاه جدة في العاصمة المقدسة؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.

وأوضح «911»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.