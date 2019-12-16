أمانة الجوف تحصد «ذهبية» المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

حصدت أمانة منطقة الجوف الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي، ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي في دورتها الـ15، التي استضافتها مدينة دبي.

وجاء ذلك، تقديرًا لما نفذته أمانة الجوف؛ بمبادرة «الجوف واحة خضراء»، التي تضمنت عددًا من البرامج المجتمعية المتميزة، عبر أبناء مدن المنطقة وفرق تطوعية ومهتمين بروابط التشجير، شملت الكبار والصغار والرجال والنساء، التي كان لها أثر إيجابي في قطاع المسؤولية الاجتماعية لزراعة الأشجار ونشر الوعي حولها.

وهنَّأ أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على هذه الجائزة.

كما قدَّم الشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه المتواصل الذي كان له دور كبير في تطوير العمل، والحصول على الجوائز على المستويين المحلي والإقليمي.

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كما شكر أمين المنطقة فريق العمل بالمبادرة، كلًا من المهندس علي الشمري والمهندس محمد البراهيم وعبدالله الماجد والمهندس عواد اللاحق والمهندس محمد السيسي، على جهودهم المبذولة في إنجاح المبادرة والحصول على الجائزة.

وأوضح المهندس علي الشمري وكيل الأمين لشؤون البلديات، مدير المكتب التنفيذي لمبادرة الجوف واحة خضراء، أن المبادرة رغم قصر عمرها الزمني، إلا أن التخطيط والتنفيذ كان علميًا ومركزًا؛ مما أوجد تفاعلًا وترحيبًا من كل المستويات، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة خلال المواسم المقبلة لتحقيق أهدافها بإذن الله.

من جانبه، أكَّد المهندس محمد البراهيم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، الذي أشرف على ملف المبادرة للجائزة، أن المبادرة شملت مساحة مجتمعية وجغرافية ومؤسسية على امتداد مدن المنطقة؛ مما أهلها لنيل الجائزة.

وتسلم الجائزة عن أمانة منطقة الجوف، مدير عام إدارة الحدائق والتجميل بأمانة المنطقة المهندس عواد اللاحق .