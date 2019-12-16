«تعليم الشرقية» تفوِّض قادة المدارس في اتخاذ قرار تعليق الدراسة

فوَّضت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، قادة المدارس؛ باتخاذ قرار تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية، بالتنسيق مع مديري مكاتب التعليم في حدود القطاع، الذي تخضع له المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، في بيان نُشر عبر حساب الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لم يصدر عن الإدارة العامة لتعليم الشرقية أي توجيه بالتعليق الشامل للدراسة- اليوم الإثنين- في كل مدارس المنطقة.

وأضاف، أن الأمر متروك لقادة المدارس؛ بالتنسيق مع مديري مكاتب التعليم في حدود القطاع، الذي تخضع له المدرسة، في حال تطلب الأمر التعليق في مدرسة ما، عند صعوبة حضور طلابها بسبب تجمع المياه داخل، أو حول المدارس، أو إغلاق الشوارع المؤدية لها، أو أي أضرار أخرى قد تنجم وتشكِّل خطورة على الطلبة ومنسوبي المدرسة، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها.

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وكان مديرو مكاتب التعليم في الخبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام بالمنطقة الشرقية، قد قرروا تعليق الدراسة- اليوم الإثنين- للطلاب والطالبات؛ بسبب الأمطار الغزيرة.

من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل.

كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان