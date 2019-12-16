«تعليم الشمالية» تعلن استقبال طلبات المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عن استقبال طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين.

وأوضحت إدارة تعليم الشمالية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، وأن يكون لائقًا طبيًا سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.

كما يشترط حضور المتقدم المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، وأن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وألا يكون متقاعدًا من القطاع الحكومي.

ويشترط في وظيفة «سائق»- إضافة إلى الشروط السابقة- ألا يقل عمر المتقدم عن ۱۸ سنة، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

وأشارت إدارة تعليم الشمالية، إلى أن التقديم يتم من خلال هذا الرابط في موعد أقصاه 30 ربيع الثاني 1441 هـ.