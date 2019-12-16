عاجل-تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية إلى ذوالقعدة 1441

تأجيل لإجراء تعديلات
وجاء التأجيل والتعديل على بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة نحو الانتقال السلس لـ" اللائحة الجديدة" دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.
واشتملت التعديلات التي أجريت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
حيث تواصل اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق #لائحة_الوظائف_التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة.
وتعتبر اللائحة بنسختها الجديدة نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء.
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