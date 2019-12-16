السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن تكمل متطلبات مشروع الربط الإلكتروني مع منصة مراسلات الوطنية



الدمام 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أكملت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، متطلبات مشروع الربط الإلكتروني بينها وبين منصة مراسلات الوطنية للمعاملات الإلكترونية؛ بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" لانضمامها للمنصة.

وأوضح عميد الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد العيسى، أن انتهاء الانضمام للمنصة جاء ليؤكد حرص الجامعة على ربطها الكترونياً بجميع الجهات الحكومية التي من شأنها أن تقدم خدمات مميزة للمستفيد في سبيل تسريع وتيرة العمل والمعاملات والتركيز على الجانب الإلكتروني من خلال نظام الجامعة لأي قطاع حكومي.

وبين الدكتور العيسى، أن نظام مراسلات "يسر" هو نظام ربط حكومي يربط جميع الجهات الحكومية لتبادل المعاملات والاستغناء عن الورق والإرسال بالبريد، حيث أصبح بالإمكان إرسال المعاملة خلال النظام مباشرة من الجامعة لأي قطاع، مشير إلى أن الجامعة تملك نظام مراسلات داخلي، إذ ستكون المعاملة بالكامل إلكترونيا من إنشائها حتى وصولها للجهات الخارجية منها الوزارات.

وأوضح الدكتور العيسى، أن الربط جرى في مدة وجيزة، حيث يعود السبب لجاهزية عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الاتصالات الإدارية واستباقهم للحدث بالبدء بفكرة الربط، قبل أن تقوم "يسر" بضم الجامعات، والنظام يُعد في الفترة التجريبية حالياً، ويضم ٢٠ جهة حكومية يتم تجربة إرسال المعاملات بينها.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الاتصالات الإدارية المركزية عبدالرحمن العسوم، أن البرنامج يسعى إلى التعاون مع الجهات الحكومية سعيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وتمكينها من خدمة المستفيدين، مبينًا أن برنامج "يسّر" يهدف إلى توفير نظام وسيط وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على السرية والموثوقية العالية، الذي يسهم في توفير الوقت والجهد للعاملين بالجهات الحكومية، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أمانًا.

وأشار إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري التواصل بين الجهات الحكومية الكترونياً؛ بدلا من المراسلات التقليدية الورقية التي تستغرق أياماً.

// انتهى //

14:36ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن تكمل متطلبات مشروع الربط الإلكتروني مع منصة مراسلات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.