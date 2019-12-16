السعودية اليوم / بلدية الخرج تباشر تصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض الأحياء



السيح 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

باشرت بلدية الخرج تصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح ، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة السيح ، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التي

تضم معدات ومضخات لشفط المياه ، بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار والمجارير ، ونظافة مصائد السيول والعبارات

من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.

// انتهى //

14:32ت م

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