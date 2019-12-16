السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تدشن أعمال ملتقى المنح التنموي "مانح" بجامعة حائل غداً



حائل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, حفل تدشن أعمال ملتقى المنح التنموي "مانح" الذي تنظمه جامعة حائل وذلك في فندق الميلينوم بالمدينة الجامعية.

وأوضح مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذا الملتقى الذي يستهدف الجهات المانحة من مؤسسات أهلية وأوقاف وجهات ذات مسؤولية مجتمعية في المملكة لتبادل الخبرات حول تطوير الجهات المانحة وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي وتعزيز الشراكة والتكامل والإسهام في تعزيز المنح التنموي بالمنطقة من خلال استشراف المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030.

وبين الدكتور خليل البراهيم أن الجامعة سوف تحتضن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المانحة والتمويلية والخيرية التي تهدف إلى خدمة المجتمع, متمنيًا للجميع التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن.

من جهته أبان الأمين العام لكراسي البحث والوقف العلمي - المشرف العام على ملتقى المنح التنموي - الدكتور طلال بن محمد السيف أن الملتقى يستهدف الجهات المانحة من أوقاف ومؤسسات ومسؤولية مجتمعية وتقديم عدد من المشاركات, بالإضافة إلى عرض أوراق عمل عن العمل التنموي والاحتياجات التنموية وأولويات المنح وسياسات المانحين وتجارب الجهات المانحة وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي.

ويشارك في الجلسات ممثلي الجهات المعنية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن ورئيس المستشارين في الأمانة العامة

// انتهى //

14:21ت م

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حائل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, حفل تدشن أعمال ملتقى المنح التنموي "مانح" الذي تنظمه جامعة حائل وذلك في فندق الميلينوم بالمدينة الجامعية.وأوضح مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذا الملتقى الذي يستهدف الجهات المانحة من مؤسسات أهلية وأوقاف وجهات ذات مسؤولية مجتمعية في المملكة لتبادل الخبرات حول تطوير الجهات المانحة وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي وتعزيز الشراكة والتكامل والإسهام في تعزيز المنح التنموي بالمنطقة من خلال استشراف المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030.وبين الدكتور خليل البراهيم أن الجامعة سوف تحتضن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المانحة والتمويلية والخيرية التي تهدف إلى خدمة المجتمع, متمنيًا للجميع التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن.من جهته أبان الأمين العام لكراسي البحث والوقف العلمي - المشرف العام على ملتقى المنح التنموي - الدكتور طلال بن محمد السيف أن الملتقى يستهدف الجهات المانحة من أوقاف ومؤسسات ومسؤولية مجتمعية وتقديم عدد من المشاركات, بالإضافة إلى عرض أوراق عمل عن العمل التنموي والاحتياجات التنموية وأولويات المنح وسياسات المانحين وتجارب الجهات المانحة وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي.ويشارك في الجلسات ممثلي الجهات المعنية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن ورئيس المستشارين في الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور خالد بن عثمان اليحيى ونائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل.// انتهى //14:21ت م0113

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