

عرعر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة, اليوم, مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد جاسر عبدالرحمن العتيبي.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الاصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، منوهاً بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

من جانبه أعرب العميد جاسر العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم.

// انتهى //

14:14ت م

0109





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لإدارة السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.