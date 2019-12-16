السعودية اليوم / إطلاق مبادرات وخدمات إلكترونية جديدة في جامعة الملك خالد



أبها19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم عددًا من المبادرات والخدمات الإلكترونية، من أهمها برنامج Cyber Savvy، وهو برنامج شامل تندرج تحته جميع مبادرات التوعية والتدريب في الأمن السيبراني، ويهدف إلى نشر أمن المعلومات كثقافة مجتمعية سواء داخل الجامعة أم خارجها، وفي إطار هذا البرنامج تم تنفيذ مبادرة "كوني آمنة"، والتي قام من خلالها فريق المتدربات بإدارة الحوكمة والتوعية بعقد ورش عملية توعوية في مجال أمن المعلومات، كما سينطلق ضمن هذا البرنامج مبادرة تدريب موظفي وموظفات الجامعة في الأمن السيبراني .كما شمل التدشين برنامج الـتدريب "it internship program" ومبادرة نادي الألعاب الإلكترونية والتي تهتم بالأنشطة المرتبطة بالألعاب الإلكترونية واستخداماتها.

كذلك تم تدشين مبادرة المعسكر البرمجي والتي تهدف إلى تمكين شباب وشابات الوطن في المجال التقني، و تأهيل مطوري الويب والتطبيقات لسوق العمل في فترة مكثفة عن طريق فريق عمل متخصص في مجال التطوير والبرمجة بالإضافة إلى مختصي ريادة الأعمال والمشاريع التقنية.

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13:56ت م

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