السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.

وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

// انتهى //

13:55ت م

0103



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية // انتهى //13:55ت م0103

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