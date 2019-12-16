شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": الدرعية الأعلى مطرًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الإثنين بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤١هـ في سدوس الدرعية، بمنطقة الرياض. وتمثل هذه الأرقام كمية الأمطار خلال 24 ساعة، يتم قياسها يوميًا من التاسعة صباحا لليوم السابق، وحتى التاسعة صباحا لليوم التالي.

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