شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 70 ألف متر أراضٍ حكومية جنوب مكة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمساحة 70 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح ، أن التعديات المزالة أحدثت دون وجه حق لعدم ملكيتها ، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات، أو تجاوزات، أو تعديات، على الممتلكات العامة والحد من الظواهر السلبية.

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