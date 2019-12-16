تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة عسير.

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

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