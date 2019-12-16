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2019-12-16 انقلاب مركبة يغلق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تسبب انقلاب مركبة، اليوم الاثنين، في إعاقة الحركة المرورية على الطريق الدائري الثالث بمنطقة مكة المكرمة. Advertisements وكشف المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم عن انقلاب مركبة على الطريق الدائري الثالث باتجاه جدة في العاصمة المقدسة. وأوضح المركز، أن ذلك أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق؛ بينما تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي. شارك الخبر







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