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2019-12-16 الغامدي مديراً لسجون مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements صدر قرار بتكليف العميد د. إبراهيم سعد الغامدي مديراً لمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة. “متابعات الخليج 365” تهنئ د. إبراهيم الغامدي بهذا التكليف وتتمنى له مزيداً من النجاحات في حياته العملية. شارك الخبر

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