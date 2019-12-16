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500 ألف زهرة موسمية تزين شوارع وطرق عرعر

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2019-12-16

500 ألف زهرة موسمية تزين شوارع وطرق عرعر

بالإضافة إلى زراعة 7000 شجرة متنوعة

متابعات الخليج 365 - واس

زينت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية شوارع وطرق مدينة عرعر بـ 500 ألف من الزهور الموسمية الشتوية، بالإضافة إلى زراعة 7000 شجرة متنوعة في الحدائق وبعض الطرق ضمن مشاريعها الموسمية في فصل الشتاء.

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وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنه تم إعادة تأهيل بعض الحدائق وتطويرها إلى شبكات إلكترونية بمساحة 50 ألف متر مربع وتأهيل بعض الطرق, مشيرةً إلى أنه جاري استكمال المواقع المستهدفة في المرحلة القادمة في زراعة 300 ألف زهرة شتوية.

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