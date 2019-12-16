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توضيح من التواصل العدلي بشأن إيقاف الدعوى القضائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم الاثنين، مع تساؤل حول إيقاف الدعوى القضائية.
وقال مواطن في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي في “تويتر”: “تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك؟”.
وقال التواصل العدلي: “يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم عل عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم”.
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