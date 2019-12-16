شكرا لقرائتكم توضيح من التواصل العدلي بشأن إيقاف الدعوى القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-16 توضيح من التواصل العدلي بشأن إيقاف الدعوى القضائية متابعات الخليج 365 - الرياض تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، اليوم الاثنين، مع تساؤل حول إيقاف الدعوى القضائية. Advertisements وقال مواطن في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي في “تويتر”: “تقدمت بدعوى وأرغب وقفها لفترة محددة فهل يمكن ذلك؟”. وقال التواصل العدلي: “يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم عل عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم”. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من التواصل العدلي بشأن إيقاف الدعوى القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.