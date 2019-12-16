القدية تعلن عن جهوزية مجمع المكاتب الجديد في موقع المشروع قبل الموعد المحدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت شركة القدية للتطوير، الذراع التطويري لشركة القدية للاستثمار، عن جهوزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة في موقع المشروع قبل الموعد المحدد. وسيضم مجمع المكاتب الجديد، والذي يمتد على مساحة ٢١ ألف متر مربع، حوالي ١٥٠ موظفًا يعملون على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها في العام ٢٠٢٣.

تم تطوير مجمع المكاتب الجديدة من قبل شركة "دوبوكس"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أمانا، وهي المجموعة الأولى من المكاتب التي يتم إنشاؤها في موقع مشروع القدية التي من المقرر أن تصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة العربية السعودية.

سيضم مجمع المكاتب الجديد، الذي يقع على مقربة من مركز الزوار في مشروع القدية، فناءً مع مقاعد في الهواء الطلق ومواقف مظللة للسيارات ومجموعة من المرافق الخدمية. ويجسد التصميم الداخلي للمكاتب تحفة فنية رائعة مصممة بأيد سعودية، ومستوحاة من الروح الثقافية والإبداعية التي تتميز بها مكاتب الشركة الرئيسية في قلب مدينة الرياض. وتم اختيار كل من الفنانين السعوديين سارة الجهني ونوغمشي للإشراف على تصميم المكاتب بأسلوب معاصر.

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وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل أقيم خصيصاً للمناسبة في الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي حيث تم تكريم ١٢ من موظفي القدية تقديراً لدورهم المحوري في تأسيس مجمع المكاتب. وتضمن الحفل كلمة ألقاها كريم شما، رئيس التطوير في شركة القدية، إضافة إلى جولة خاصة للموظفين داخل المكاتب.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال كريم شما: "لا تقتصر أهمية هذه المكاتب على كونها تعكس الروح الثقافية والإبداعية لشركة القدية فحسب، بل كونها تمثل بيئة عمل متميزة تتوافر فيها كافة المقومات لتمكين فريق العمل من مواصلة مهامه استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع. نحن فخورون بريادتنا في توفير بيئة عمل مثالية وافتتاح المكتب الجديد قبل الموعد المحدد."

سيتم نقل الموظفين من مكاتب الشركة الرئيسية في الرياض إلى مجمع المكاتب الجديد في موقع المشروع على مراحل لضمان الانتقال على نحو سلس.

تقع المجموعة الأولى من المكاتب في الهضبة السفلية في موقع مشروع القدية، وسيتم إنشاء مجمع ثان على الهضبة العليا ومن المقرر افتتاحه في شهر أغسطس من العام ٢٠٢٠.