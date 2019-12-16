السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ تبوك صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يروج شخص من خلاله أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد تم إيقافه رهن التحقيق استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تبوك تحيل مواطنا للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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