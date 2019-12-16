شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر مرعبة.. 10 عادات تمارسها بشكل مستمر يمكنها تدمير صحتك (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

1- التحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الليل: ممارسو هذه العادة يتعرضون لقدر أكبر من الإجهاد، كما أنهم عرضة أكثر للتوتر.

قد يهمك ايضاً:

دراسة : الزواج صحة على الرجال والنساء.. والعزوبية أزمة في القلب وهذا ما يحدث للجسم بسبب العلاقة الحميمية



مخاطر مرعبة.. 10 عادات تمارسها بشكل مستمر يمكنها تدمير صحتك (صور)

يستاهل.. شاهد كيف كانت نهاية شاعر سكران تغزل بامرأة مطلقة وحرضها على ممارسة الرذيلة وسط مجمع تجاري!

صادم : مذيعة بدون ملابس داخلية تحاور رئيس الوزراء الصربي!



مشروب بسيط إذا تناولته في هذه الحالة فإنه قد يدمر كبدك ويصيبك بأمراض السكري واختلال نظام دقات القلب!



مصير مؤلم لـ عروس اختلفت مع عريسها بشأن مكان قضاء شهر العسل.. وما حدث صدم الجميع!

طريقة بسيطة لإطالة الشعر وتكثيفه .. (تعرف عليها)

امرأة تستضيف أصدقاءها لاغتصاب طفلتها القاصرة في منزلها.. والسبب صادم للجميع!

شاهد ماذا وجد المرور السعودي عند القيام بحملة سرية في جدة ليلًا(فيديو)

عاجل : أنباء عن وفاة الرئيس الإماراتي وإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بـ الإمارات



عاجل : الشرعية تتحدى السعودية والإمارات وتبرم صفقة ضخمة مع قطر.. والأمير تميم يزف البشرى

Advertisements

سعودي يمارس الرذيلة ”علنا” مع فتاة شابة .. ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم)

شاهد أول ظهور تلفزيوني.. ماذا قالت عائلة الضابط السعودي الشمراني .. وماهي وصيته المكتوبة التي قلبت الموازين ونسفت الرواية الأمريكية؟

”سنفاجئ العالم”.. هذا ما قاله بن سلمان عن المحادثات التي تجريها السعودية للمصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة الخليجية

شاهد ”أول صورة” للعملة اليمنية الجديدة فئة «2000» ريال .. وماهي الصورة التي وضعت عليها؟!

صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟

2- عدم غسل أوراق السلطة: يرفع ذلك نسبة الإصابة بمرض السالمونيلا، كما أن البكتيريا الضارة التي غالباً ما تكون موجودة في السماد يمكن أن تنتقل إلى أوراق السلطة ولا يمكن إزالتها إلا بالغسل اليدوي.

3- الجلوس بوضع تشابك الأرجل: رغم أنها وضعية مريحة لكنها يمكن أن ترفع ضغط الـدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، كما أنها تؤدي لتجمع الـدم في الساقين ما يزيد من خطر الإصابة بتجلط الـدم.

4- الضغط على البثور: يؤدي ذلك لتشكل ندبة، وقد يهدد ذلك حياة الشخص؛ لأن الضغط يمكن أن يسبب دخول بكتيريا إلى الـدم.

5- تحميص الخبز: تحميص النشويات ومنها الخبز لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة، قد ينتج مركباً كيميائياً يسبب السرطان وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

6- وضع الواقي من الشمس يومياً: رغم أن وضع واقي الشمس أمر حيوي للبشرة، لكن وضعه بشكل يومي يحرم الجسم من فيتامين "D"، ما قد يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

7- شرب الشاب الساخن جداً والقهوة: شرب السوائل الساخنة جداً، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

8- استخدام مجففات الأيدي: كشفت دراسات أن مجففات الأيدي في دورات المياه، يمكن أن تمتص جراثيم البراز من الهواء، وتعيدها إلى يديك، وبالتالي فالأفضل استعمال المنشفة الورقية أو القطنية.

9- الاسترخاء يوم العطلة: ربما يحرمنا هذا التصرف من النوم ليلاً، ما يسبب الإرهاق والإفراط في تناول الطعام وحدوث خلل في ساعة الجسم.

10- تنظيف الأسنان بقوة مبالغة: تنظيف الأسنان بشكل يومي أمر ضروري، ولكن استخدام القوة المبالغ فيها في تنظيفها، يعرضها للتآكل والحساسية والإصابة بأمراض اللثة.