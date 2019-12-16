الصندوق العقاري يزف بشرى سارة للمستفيدين من الدعم

علق حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، على استفسار بعض المواطنين عن استرداد الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية .
ونفى العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر” إعادة الدعم، قائلا: “يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد”.
وأشار إلى أنه في حال تم الانتهاء من التمويل لا يجب على المستفيد إعادة المبلغ.
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