أمين جازان يُقرر ترقية 32 موظفًا من منسوبي الأمانة

قرر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة المنطقة من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توافرت فيهم شروط الترقية .

وبارك بن سعيدان، لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًا إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه .

وأشار أمين جازان، إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية .

من جانبهم، عبر المشمولون بالترقيات عن سعادتهم بهذه القرارات والتي ستكون دافعًا لهم على بذل مزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته .