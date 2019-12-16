قرر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة المنطقة من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توافرت فيهم شروط الترقية .
وبارك بن سعيدان، لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًا إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه .
وأشار أمين جازان، إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية .
من جانبهم، عبر المشمولون بالترقيات عن سعادتهم بهذه القرارات والتي ستكون دافعًا لهم على بذل مزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته .
كانت هذه تفاصيل خبر أمين جازان يُقرر ترقية 32 موظفًا من منسوبي الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.