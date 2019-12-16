إيقاف مواطن بتبوك وإحالته للنيابة العامة لادعائه تكاسل الأجهزة الأمنية

أحالت شرطة منطقة تبوك أحد المواطنين للنيابة العامة؛ لادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخص من خلاله أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرض سيارته للسرقة، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشار العقيد الغبان، إلى أنه جرى إيقاف المواطن رهن التحقيق؛ استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .