بالفيديو.. إغلاق مؤقت لدائري الرياض الشمالي بسبب حادث بين شاحنتي وقود

تسبب حادث مروري بين شاحنتين محملتين بالوقود فجر اليوم الإثنين، في إغلاق الطريق الدائري الشمالي بالرياض، بشكل مؤقت.

وبحسب قناة «العربية» فإن الطريق أغلق لمدة 40 دقيقة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لم تتمكن من الوصول لموقع الحادث لكثافة السيارات، إلا بعد تنظيم السير من قبل بعض الشباب.

ولم ترد بعد تفاصيل حول وقوع إصابات أو وفيات نتيجة الحادث، فيما لم توضح قناة «العربية» ما إذا كانت حركة السير على الطريق انتظمت أم لا، في وقت لم يصدر فيه بيان من «المرور السعودي» عن الحادث.