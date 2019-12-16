بالفيديو.. تسليم دفعة جديدة من لاعبي كرة القدم القدامى مساكنهم بالرياض

أعلنت مبادرة الإسكان التنموي، اليوم الإثنين، تسليم دفعة جديدة من لاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم، مفاتيح مساكنهم بمدينة الرياض.

وأوضح الإسكان التنموي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن تسليم المساكن الجديدة جاء بشراكة مع جمعية (أصدقاء) الخيرية المعنية بلاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم.

من جانبها، أوضحت جمعية (أصدقاء) عبر حسابها بـ«تويتر»، أن رئيس الجمعية ماجد عبدالله، سلَّم عددًا من المساكن لدفعة جديدة من لاعبي كرة القدم القدامى، ضمن مسار «الإسكان» الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين؛ بالشراكة الفاعلة مع الإسكان النتموي.

وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، أعلن أمس الأحد، استفادة 40.222 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14.575 أسرة سكنت منازلها؛ ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر الماضي 248.263 أسرة، منها 84.968 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والبناء الذاتي.