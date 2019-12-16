الحصيني: حالة ماطرة على معظم المناطق مصحوبة بحبات برد

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الماطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحالة الماطرة متوقع استمرارها بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح غدٍ الثلاثاء.

وأضاف، أن الحالة تشمل معظم منطقة الرياض ومحافظاتها؛ بما فيها العاصمة الرياض، وعلى أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والشرقية، ودول الخليج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس- اليوم الإثنين- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل.

كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.