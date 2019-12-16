فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزيّن سماء المملكة صباح الخميس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر شهر ربيع الثاني، سيصل لمرحلة التربيع الأخير صبيحة يوم الخميس المقبل (19 ديسمبر 2019) عند الساعة (7:57 صباحا) بتوقيت السعودية، مزينًا سماء المملكة والوطن العربي.

وأضافت فلكية جدة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن قمر ربيع الثاني سيكون في ذلك الوقت مرئيًا في قبة السماء، وقد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأضاف رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه قبل ذلك سوف يشرق قمر التربيع الأخير عند منتصف ليل الأربعاء، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في قبة السماء، بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابع أبوزاهرة، أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع، وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول، مرورًا بالأحدب المتزايد، ثم البدر المكتمل، وبعد ذلك الأحدب المتناقص، ثم التربيع الأخير، ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم.

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وهذه الحركة تعني أيضًا، أن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرًا بنحو الساعة كل يوم.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة، سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس؛ استعدادًا لوقوعه في الاقتران لشهر جمادى الأولى 1441، بالتزامن مع كسوف الشمس الحلقي.

وتعتبر فترة التربيع الأخير؛ حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرهما تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط، الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد، وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.