حادث الطريق الدائري بالرياض.. زحام مروري كبير ولا خسائر بشرية

تسبب وقوع حادث تصادم مروّع بين ثلاث شاحنات، واحدة منها تحتوي على الوقود، في حالة استنفار لدى الجهات المختصة على الطريق الدائري الشمالي في الرياض.
واضطرت فرق المرور الموجودة لإغلاق الطريق لمدة تزيد على الساعة، احترازًا من اشتعال الوقود المسكوب على الأرض.
ولم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إلى موقع الحادث؛ إلا بعد مرور ربع الساعة؛ نظرًا لنشوب حالة زحام مروري الكبير.
وأشارت الجهات الأمنية، إلى أن الحادث لم يشهد إصابات بشرية، إلا أن الشاحنة قد اعتلت الرصيف القاطع بين طريقي الدائري؛ دون وصولها الطريق المعاكس، ومن المتوقع أن تُصدر الجهات المعنية بيانًا رسميًا خلال ساعات لتوضيح تفاصيل الحادث، وفق «العربية».
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